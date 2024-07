Piłkarz Wisły mocno podpadł kibicom. Duże zaskoczenie

Po fatalnym sezonie ligowym, w Wiśle doszło do wietrzenia szatnia. Wielu zawodników odeszło, ale w klubie nie spieszą się z uzupełnianiem kadry. Do tego kilku piłkarzy zmaga się z kontuzjami, więc przed czwartkowym spotkaniem z KF Llapi trener Kazimierz Moskal musiał się mocno nakombinować.

- Mam plan jak go zastąpić, choć w stosunku 1 do 1 będzie to trudne - zapowiadał szkoleniowiec Wisły.