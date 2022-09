Piłkarz Wisły Kraków nie wytrzymał! Bardzo ostra reakcja

W piątkowy wieczór krakowianie spisali się fatalnie i przegrali w Rzeszowie 1-2. Co prawda piłkarze Jerzego Brzęczka prowadzili, ale później grali już bardzo słabo i mogli przegrać znacznie wyżej. Po spotkaniu od kibiców mocno oberwało się całej drużynie, ale trybuny przede wszystko domagały się zwolnienia Brzęczka .

Kamery Polsatu Sport Extra uchwyciły również pomeczowe zachowanie strzelca bramki dla Wisły - Michała Żyry. Podczas gdy wiślacy schodzili z murawy ze zwieszonymi głowami, Żyro ruszył do nich z pretensjami. Największe miał do rezerwowego Dawida Szota, któremu próbował coś w zdecydowany wytłumaczyć. Później jednak oberwało się także innym zawodnikom.

Żyro do kibiców Wisły: Nie zamiatamy tego pod dywan

Gdy emocje już trochę opadły, Żyro zwrócił się również do kibiców, a zrobił to za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Fatalna Wisła Kraków przegrała trzeci mecz z rzędu

- Nie myślcie, że zamiatamy pod dywan takie mecze. Każdy się uderzy w pierś i pomyśli co więcej może dać i zrobić. "Rozmawialiśmy" w szatni! Czeka nas idealny mecz u siebie z idealnym przeciwnikiem aby po serii porażek dać zwycięstwo sobie i kibicom. Nie chcemy takiej sytuacji w tabeli. Chcemy zdobywać punkty co mecz! Od poniedziałku bierzemy się ostro do roboty i trenujemy aby wygrać w piątek. Bądźcie dalej z nami tak jak jesteście jeździcie na każdy mecz. My doskonale wiemy o co gramy - napisał Żyro.

Wisła na szóstym miejscu, w piątek gra z Ruchem

Porażka ze Stalą to trzecia przegrana Wisły z rzędu. Jeszcze dwie kolejki temu piłkarze Brzęczka byli liderami tabeli, a dziś zajmują dopiero szóste miejsce. Do pierwszego Ruchu Chorzów krakowianie tracą pięć punktów, a do drugiej Arki Gdynia - cztery.

W najbliższej kolejce Wisła podejmuje właśnie Ruch. Spotkanie w piątek o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport News.

PJ