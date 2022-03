Piłkarz polskiego czwartoligowca zagrał w reprezentacji. Został kapitanem!

W nocy z niedzieli na poniedziałek Guerrier wystąpił w spotkaniu Haiti - Gwatemala. Był to mecz towarzyski, a piłkarz Wieczystej zagrał w nim od pierwszej minuty i to z opaską kapitana. Guerrier na boisku przebywał 86 minut, a jego drużyna przegrała 1-2.

Był to 55. występ Guerriera w reprezentacji. Zadebiutował w niej w 2010 r., a trzy lata później rozpoczął swoją europejską karierę. Przyszedł do Wisły Kraków, skąd trafił do tureckiego Alanyasporu, a później za blisko milion euro przeszedł do Karabachu Agdam. Następnie było Nefczi Baku oraz cypryjski Apollon Limassol i to właśnie wtedy do 33-letniego Haitańczyka zgłosił się krakowski biznesem Wojciech Kwiecień, który w Wieczystej buduje potęgę , która ma dojść aż do Ekstraklasy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Po Gwizdku. Co ze zdrowiem Lewandowskiego? Są dobre wieści! WIDEO INTERIA.TV

Na razie Wieczysta walczy o awans do trzeciej ligi. W ostatniej kolejce (bez Guerriera w składzie) rozbiła Sokoła Kocmyrzów 7-0 i w 20 spotkaniach zdobyła 56 punktów. Krakowianie pewnie prowadzą w tabeli, ale o awansie do trzeciej ligi będzie decydował baraż, który piłkarze trenera Franciszka Smudy zagrają prawdopodobnie z rezerwami Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Szkopuł w tym, że niecieczanie w grupie wschodniej IV ligi spisują się... jeszcze lepiej niż Wieczysta. Wygrali wszystkie 20 meczów i mają aż 19 punktów przewagi nad drugą Limanovią.

Udany debiut Guerriera w Wieczystej

Guerrier w Wieczystej zadebiutował tydzień temu i zdobył bramkę w meczu z rezerwami Garbarni (11-0). Piłkarz do Krakowa ma wrócić w środę i będzie przygotowywał się do sobotniego pojedynku z Tempem Białka.

W meczu Haiti - Gwatemala zagrał również Haitańczyk Jeppe Simonsen, który na co dzień występuje w pierwszoligowym Podbeskidziu Bielsko-Biała.

PJ