Dor Hugi opuszcza Wisłę Kraków

Co prawda Wisła jeszcze nie poinformowała o wypożyczeniu Hugiego, ale taką informację podał izraelski klub. 27-letni pomocnik z 13-krotnymi mistrzami Polski ma umowę do czerwca 2024 r. Na razie do FC Ihud Bnei Sakhnin będzie wypożyczony do końca sezonu, ale w kontrakcie wpisana jest opcja przedłużenia umowy o kolejny rok, więc jeśli Izraelczycy z niej skorzystają, to Hugi do Krakowa już nie wróci.