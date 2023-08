Piłkarz Ekstraklasy pobity przez kiboli. Wisła Kraków reaguje

Do pobicia doszło podczas sobotniego festynu w Wiśniczu Małym. Tam Kewin Komar został zaatakowany i doznał obrażeń, które wyeliminują go z gry co najmniej do końca rundy jesiennej. Agresorami prawdopodobnie byli kibole Wisły Kraków, którzy w taki sposób chcieli zemścić się na bramkarzu Puszczy za przegrane baraże o awans do Ekstraklasy.