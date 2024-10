Pierwsza porażka Wisły Kraków z nowym trenerem. Co dalej z Mariuszem Jopem?

Wisła Kraków. Tak Królewski tłumaczył zwolnienie Moskala

"Racjonalizowałem sobie, że takie rozwiązanie da nam szybciej wynik sportowy. Popełniłem jednak błąd, ale tym błędem nie był warsztat trenerski Moskala, ale to, że zaangażowałem go do czegoś, czego do końca nie byłem pewny. Mam o to siebie żal. Uznałem, że nie mam sensu kontynuować czegoś, co nie zakończy się sukcesem. Nie żałuję, że spotkałem na swojej drodze trenera Moskala. Nie żałuję fajnej przygody w europejskich pucharach, ale żałuję, że za bardzo słuchałem osób z boku" - wyjaśnił.