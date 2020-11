Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi M. ps. Misiek i Grzegorzowi Z. ps. Zielak, podejrzanym o kierowanie "Sharksami", czyli bojówką skupiającą pseudokibiców Wisły Kraków. "Misiek" i "Zielak" odpowiedzą w sumie za 188 przestępstw, w tym przemyt i handel narkotykami, rozboje, pobicia i przestępstwa karnoskarbowe.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie (tzw. pezet), którego prokurator skierował we wtorek do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi M. ps. Misiek oraz Grzegorzowi Z. ps. Zielak - dwaj przywódcy zorganizowanej grupy przestępczej "Sharks", bojówki złożonej z pseudokibiców Wisły Kraków. Prokurator oskarżył ich w sumie o popełnienie 188 przestępstw, z czego ponad 90 popełnili wspólnie, w ramach kierowania "Sharksami" w latach 2006-2018.

Jak przekazał PAP Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, "Misiek" odpowie przed sądem za 95 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą, kierowanie wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków, w tym amfetaminy, marihiany i kokainy, kierowanie przemytem narkotyków z Holandii i Czech do Polski, założenie labroatorium produkującego mefedron, a także rozboje, pobicia, przestępstwa skarbowe związane z produkcją i sprzedażą nielegalnych papierosów.

Podejrzany o 93 przestępstwa "Zielak" ma zarzuty o podobnej kwalifikacji prawnej: kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, kierowanie przemytem narkotyków i wprowadzaniem ich do obrotu, kierowanie pobiciem z użyciem maczet i noży. Miał także popełnić przestępstwa karnoskarbowe związane z tytoniem.

Krakowska prokuratura zgromadziła dowody świadczące o przywódczej roli "Miśka" i "Zielaka". "To oni określali strukturę, cele i zasady funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, decydowali o jej składzie, dzielili zadania, przyznawali awanse i degradowali członków. Oni określali terytorium działania, ustalali zasady współpracy z innymi grupami przestępczymi, z którymi prowadzili przestępcze interesy" - podała PK. Pseudokibice byli dokładnie instruowani o planowanych przestępstwach oraz przygotowywani na sali treningowej do udziału tzw. ustawkach.