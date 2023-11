Palący problem Wisły Kraków. Jest zdecydowana reakcja

Piaskowanie było w poniedziałek, więc to trochę niezrozumiała sytuacja. Czy to był korzystny moment, gdy zbliżał się mecz u siebie? Można to było zrobić przed meczem wyjazdowym, ponieważ piłka chodziła wolniej, zdecydowanie wolniej... Biorę na siebie to, że nie zdobyliśmy bramki, ale murawa utrudniała nam granie

~ podkreślał szkoleniowiec Wisły Kraków.