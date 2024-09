Oto powód rewolucji w Wiśle Kraków. Królewski zdobył się na szczerość

- Błędem nie był warsztat trenera Kazimierza Moskala, ale popełniłem błąd i zaangażowałem go do czegoś, czego nie byłem do końca pewny. Mam do siebie żal w tym temacie, dużo mnie to kosztowało. Żałuję, że słuchałem zbyt wielu osób z boku, które mówiły, co powinienem zrobić - podkreśla Jarosław Królewski, prezes Wisły.