Pasieczny spotkał się z kibicami na Twitterze. Jedno z pierwszych pytań, jakie otrzymał, dotyczyło wzmocnienia środka pola.

- Środkowy pomocnik to nasz brakujący element. Przyszedł Enis Fazlagić, ale po odejściu Aschrafa El Mahdiouiego to jest to wymiana jeden do jeden. Chcielibyśmy jeszcze pozyskać ofensywnego pomocnika, ale przy naszych oczekiwaniach ciężko odpowiedniego znaleźć - zaznacza Pasieczny.

Dyrektor sportowy Wisły przyznał, że klub poszukuje uniwersalnego gracza.

- Przy naszym stylu taki zawodnik musi bronić i być dobry w defensywie. Nie jest łatwo znaleźć takiego piłkarza, bo to musi być "kozak" - podkreśla Pasieczny.

- Trochę czasu poszukiwanie takiego piłkarza trwa, ale nie chcemy brać przypadkowego gracza i liczymy, że wkrótce taki przyjdzie. Naszym celem jest to, by stało się to jak najszybciej. Mamy swój typ i liczymy, że szybko załatwimy sprawę. Choć jeszcze to się nie udało i to jest trochę moim problemem - dodaje.

W tym oknie transferowym Wisła pozyskała już sześciu zawodników , ale można być niemal pewnym, że sprowadzi również siódmego. Czy to będzie jednak ostatnie słowo krakowian na rynku transferowym?

- Jak uda nam się pozyskać środkowego pomocnika, to będziemy się zastanawiali. Teraz jednak ten transfer skupia 80 - 90 proc. naszej uwagi, bo uważamy, że dołożenie pomocnika za absolutną konieczność. Co nie oznacza, że nie patrzymy też na inne wzmocnienia. Budżetowo zależą one jednak od pozyskania gracze do środka pola - wyjaśniał Pasieczny.

Wisła Kraków - Stal Mielec. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem krakowian czekają teraz dwa bardzo ważne spotkania: ze Stalą Mielec i Górnikiem Łęczna. Mecz Wisła Kraków - Stal Mielec w niedzielę o godz. 15, transmisja w Canal+ Sport, relacja w Sport.Interia.pl.

PJ