Oto cel Wisły Kraków, ale fakty są bezlitosne. Grozi jej katastrofa

Napisać, że Wisła Kraków gra w tym sezonie w kratkę, to nic nie napisać. Na nieszczęście kibiców 13-krotnych mistrzów Polski, zawodnicy Radosława Sobolewskiego częściej ich rozczarowują, niż dają powody do satysfakcji.

Wisła dalej od osiągnięcia celu

Prezes Wisły już wcześniej zapowiedział, że wymaga od zespołu, by rundę jesienną zakończyła co najmniej na miejscu barażowym z ok. czterema punktami straty do wicelidera. Dziś krakowianie są dwa punkty od barażów i pięć od drugiego miejsca, a do zakończenia roku pozostały cztery kolejki.