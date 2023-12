Ostre strzelanie na stadionie Wisły. Takiego popisu dawno nie było

Wisła Kraków wypunktowała Górnika Łęczna i pewnie wygrała 4:0, a popis dał Szymon Sobaczak, który zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. To drugie z rzędu zwycięstwo trenera Mariusza Jopa, które sprawia, że 13-krotni mistrzowie Polski wskoczyli do strefy barażowej i jest szansa, że w końcówce roku jeszcze podgonią zespoły walczące o awans do Ekstraklasy.