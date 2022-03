Ostatnia szansa Wisły? Wysłali mocny sygnał!

To ostatnia okazja dla Jerzego Brzęczka do podniesienia zespołu. Wisła na osiem kolejek przed końcem znajduje się na pozycji spadkowej, a do bezpiecznego miejsca traci cztery punkty. W tej sytuacji przerwa reprezentacyjna spadła szkoleniowcowi z nieba. Zaraz po ostatnim spotkaniu z Pogonią Szczecin (1-4) Brzęczek zarządził kilkudniowe zgrupowanie i drużyna wyjechała do Woli Chorzelowskiej.

Dziś, na zakończenie zgrupowania, krakowianie zagrali sparing z Puszczą Niepołomice i wygrali 5-0. Co prawda rywal występuje na zapleczu Ekstraklasy, ale strzelenie pięciu bramek jakiemukolwiek przeciwnikowi to ostatnio niezwykle rzadki wyczyn w wykonaniu krakowian.

W tym roku tak często do siatki nie trafiali nawet w sparingach, a np. w Pucharze Polski bramkarza trzecioligowej Olimpii Grudziądz pokonali tylko raz. Co więcej, z Puszczą bramki zdobywali nawet zawodnicy, którzy ostatnio są w odstawce, czyli Jan Kliment oraz Dor Hugi.

Izraelczyk dał Wiśle prowadzenie, a jeszcze przed przerwą wynik podwyższył Elvis Manu. W drugiej połowie trafiali już tylko napastnicy: Kliment, Luis Fernandez i Zdenek Ondraszek.

Wisła Kraków. Mecze decydujące o utrzymaniu

Krakowianie do ligowej rywalizacji wracają 3 kwietnia, gdy na Reymonta przyjedzie Piast Gliwice. Tydzień później goszczą Górnika Zabrze, a następnie czeka ich wyjazdowy mecz ze Śląskiem.

- Wisła będzie w trudnej sytuacji, jeśli w najbliższych dwóch meczach nie zdobędzie kompletu punktów. A później czeka ją mecz o być albo nie być we Wrocławiu - mówił w podcaście Jasna Strona Białej Gwiazdy Franciszek Smuda, były selekcjoner oraz trener Wisły.

Puszcza Niepołomice 0-5 Wisła Kraków (0-2)

Bramki: Dor Hugi 9, Elvis Manu 34, Jan Kliment 67, Luis Fernández 71, Zdeněk Ondrášek 86

Wisła: Kieszek - Szota, Sadlok, Uryga, Ring - Hugi, Kuveljić (70. Poletanović), Skvarka (70. Fernandez), Manu, Młyński (70. Savić) - Kliment (70. Ondraszek).

PJ