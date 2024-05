Ogromne emocje, Wisła krok od blamażu. Ta strata może być bardzo bolesna

Jeszcze 100 godzin temu wiślacy byli w siódmym niebie, fetując zdobycie Pucharu Polski. Teraz jednak zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię i to przez Zagłębie, które już dawno pogodzone jest z degradacją.

W pierwszej połowie Wisła na bramkę rywali strzelała aż 10 razy, ale tylko jedno uderzenie było celne . I to nawet nie było oddane przez wiślaków, tylko jeden z zawodników gospodarzy był blisko wpakowania piłki do siatki, ale w porę zainterweniował Mateusz Kos.

Jeszcze bliżej bramki Wisła była jednak na początku spotkania, gdy Angel Rodado umiejętnie skierował piłkę do siatki po podaniu Kacpra Dudy. Sędziowie przez pięć minut analizowali sytuację i w końcu zdecydowali, że młody wiślak był na spalonym. Do tego wszystkiego krakowianie dołożyli jeszcze dwa uderzenia w poprzeczkę, kilka niezłych sytuacji i kilkanaście dośrodkowań, ale mimo tego to Zagłębie schodziło na przerwę z prowadzeniem.