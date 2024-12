Ogromna wpadka Wisły Kraków. Sytuacja mocno się komplikuje

- Jesteśmy głodni rewanżu, jest w nas sportowa złość. Nikogo nie trzeba podtrzymywać na duchu, chcemy do Krakowa przywieźć trzy punkty - zapowiadał Mariusz Jop, trener Wisły.

We wtorek jego drużyna przegrała przy Konwiktorskiej 2:3 i odpadła w 1/8 finału Pucharu Polski, ale dla krakowian znacznie ważniejsze było starcie ligowe. Wskazywał na to również start meczu, bo tym razem Jop postawił na teoretycznie najmocniejszy skład, który jednak spisał się znacznie gorzej niż kilka dni wcześniej zmiennicy .

We wtorek do przerwy Wisła prowadziła z Polonią 2:0, ale w piątek role się odwróciły i to gospodarze w pierwszej połowie wbili dwie bramki. Obie były bardzo podobne - wypracował je Barłomiej Poczobut, a krycie zgubił Jakub Jaroch.