Oficjalnie: Wisła Kraków zadecydowała ws. trenera. Oto los Sobolewskiego

Wisła Kraków sezon 2022/2023 rozpoczęła pod wodzą byłego selekcjonera polskiej kadry Jerzego Brzęczka, który jednak - po serii meczów bez zwycięstwa - został zwolniony na początku października ubiegłego roku. Jego miejsce zajął wówczas człowiek dobrze znany kibicom "Białej Gwiazdy" - Radosław Sobolewski.

Były piłkarz i były tymczasowy trener drużyny nie miał może łatwych początków, ale ostatecznie zdołał on doprowadzić klub do czwartego miejsca w Fortuna 1. Lidze. To zaś sprawiło, że Wisła zyskała prawo do udziału w barażach o ekstraklasę - nadzieję fanów na awans były oczywiście wysokie.

Ekipa z Reymonta - można powiedzieć, ze niespodziewanie - uległa jednak w półfinale wspomnianych baraży Puszczy Niepołomice aż 1-4. Było więc jasne, że plany o powrocie do elity trzeba przełożyć o kolejny rok - jeśli jednak ktoś zastanawiał się, czy taki rozwój wypadków doprowadzi do pożegnania Sobolewskiego to... wszystkie wątpliwości zostały rozwiane wieczorem 15 czerwca.

Wisła Kraków. Trener Radosław Sobolewski wychodzi z konferencji prasowej po meczu z Puszczą. Wideo / Piotr Jawor / INTERIA.PL

Wisła Kraków ogłosiła oficjalnie. Misja Radosława Sobolewskiego będzie trwać

Wisła ogłosiła bowiem oficjalnie, że dotychczasowy szkoleniowiec poprowadzi "Białą Gwiazdę" również i w kampanii 2023/2024. Co więcej, jeśli tym razem próba przedarcia się do PKO BP Ekstraklasy zakończy się sukcesem, to umowa zostanie przedłużona o kolejny sezon.

"Przyglądając się pracy trenera i sztabu szkoleniowego, wierzymy w powodzenie tej misji, która rozpoczęła się przed kilkoma miesiącami. Ufamy, że jedynym słusznym krokiem jest kontynuacja współpracy w zakresie budowy i rozwoju pionu sportowego" - stwierdził dyrektor sportowy Kiko Ramirez, cytowany przez oficjalny serwis zespołu.

Radosław Sobolewski z Wisłą czterokrotnie zdobywał mistrzostwo

Radosław Sobolewski z Wisłą Kraków zdobył jako zawodnik cztery mistrzostwa Polski - po raz ostatni zrobił to w 2011 roku. Ponadto w czasie kariery piłkarskiej reprezentował barwy takich ekip jak Jagiellonia Białystok, Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Górnik Zabrze czy Wisła Płock. Popularnych "Nafciarzy" zresztą potem również prowadził jako szkoleniowiec w latach 2019-2021.

Radosław Sobolewski / Artur BARBAROWSKI/East News

Radosław Sobolewski / Michał Białoński