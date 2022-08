Odra Opole - Wisła Kraków. Trwa spotkanie I ligi

Relacja nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5!

Na razie Wisła z rolą faworyta rozgrywek radzi sobie całkiem nieźle, bo w trzech meczach zdobyła siedem punktów. Znacznie gorzej idzie Odrze, która jako jedyny zespół w lidze przegrała wszystkie spotkania. Opolanie byli słabsi od Bruk-Bet Termaliki Nieciecza (1-2), Podbeskidzia Bielsko-Biała (1-2) oraz Zagłębia Sosnowiec (1-4).

- Ale to nie odzwierciedla wartości tej drużyny. Liczba stwarzanych sytuacji pokazuje, że to zespół, który nieprzypadkowo w zeszłym sezonie walczył o awans do Ekstraklasy. Szczególnie w ofensywie są nieobliczalni, więc to będzie jedno z trudniejszych spotkań - uważa Brzęczek .

Odra Opole - Wisła Kraków 0-0. Trwa I połowa

Odra: Kalinowski - Klimek, Kędziora, Kamiński, Mikinić - Paprzycki, Urbańczyk, Marzec, Niziołek, Nowak - Czapliński.

Wisła: Biegański - Jaroch, Łasicki, Mehremić, Wachowiak - Pereira, Balta, Plewka, Duda, Młyński - Żyro.