Nowy trener Wisły już działa. Mocne wejście

Wisła nawiązanie współpracy z Thomasem Gronnemarkiem ogłosiła kilka dni temu, a w środę szkoleniowiec wylądował w Polsce. Duńczyk to były współpracownik Juergena Kloppa w Liverpoolu , a teraz - w ramach konsultacji - będzie obecny na treningach pierwszej i drugiej drużyny krakowian.

Gronnemark znalazł już chwilę, by zwiedzić Kraków i oczywiście nie mógł opuścić Rynku Głównego . I to właśnie tam nagrał wideo, podczas którego opowiada o swoich związkach z Krakowem.

Wisła Kraków. Thomas Gronnemark: Fantastycznie jest wrócić do korzeni

Jak się okazuje, babcia trenera mieszkała w Krakowie, ale przed I wojną światową ze swoim mężem postanowili, że spróbują pieszo dostać się do Danii. W trakcie tej wyprawy mężczyzna jednak zmarł, ale pani Anna kontynuowała podróż i w końcu dotarła do Danii, gdzie poznała dziadka Thomasa Gronnemarka.

Mogę więc uznać, że skoro babcia była w 50 proc. Polką, mój ojciec w 25 proc., to ja jestem w 12,5 proc. Polakiem. Tak mniej więcej, bo nigdy nie wiemy, jakie jest nasze pochodzenie

"Ale to fantastycznie wrócić do korzeni. Cieszę się, że będę mógł pomóc Wiśle. To świetne uczucie i polecam wszystkim odwiedzenie Krakowa" - podkreśla Duńczyk.