Przy Reymonta na nudę ostatnio nie mogą narzekać. Dwa tygodnie temu do dymisji podał się trener Radosław Sobolewski, a zastąpił go szkoleniowiec drużyny rezerw - Mariusz Jop. Były piłkarz Wisły zapowiadany jest jako szkoleniowiec tymczasowy, choć wejście do zespołu ma bardzo udane - wygrał dwa mecze, awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski i wskoczył do strefy barażowej w Fortuna I Lidze.