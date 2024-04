Po tym, jak Wisła Kraków pokonała Piasta Gliwice i wywalczyła awans do finału Pucharu Polski, ruszyła dyskusja na temat kibiców "Białej Gwiazdy". Ci bowiem teoretycznie nie powinni wejść na trybuny PGE Narodowego ze względu na karę z poprzedniego sezonu. Teoretycznie, bo klub odwołał się do PZPN i zaczął starania, by fani krakowskiego zespołu mogli obejrzeć na żywo mecz z Pogonią Szczecin. Z najnowszych doniesień TVP Sport wynika, że prawdopodobnie te starania przyniosą efekt.