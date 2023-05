Niezwykły gest. Wisła Kraków pomogła... ligowym rywalom

Wisła Kraków nie robiła problemów Puszczy, by ta zgłosiła stadion przy Reymonta do wniosku licencyjnego. M.in. dzięki temu niepołomiczanie, którzy rywalizują z "Biała Gwiazdą" o awans, otrzymali licencję na grę w Ekstraklasie. "Bardzo dziękuję za zrozumienie i otwartość przedstawicielom miasta Krakowa i Wisły Kraków. Zgoda na zgłoszenie stadionu przy Reymonta to niezwykły gest życzliwości i postawa fair play " - napisał na twitterze Marek Bartoszek, prezes Puszczy.