Albert Rude: Uzyskaliśmy coś bardzo ważnego dla naszych kibiców i dla naszej szatni

Ostatecznie w regulaminowym czasie mieliśmy remis 1:1 , a do dogrywki Wisła doprowadziła w ostatniej akcji przedłużonego aż o 17 minut meczu. W dodatkowym czasie gry nic się nie zmieniło, sędziowie wciąż zdecydowanie wkraczali do akcji, m.in. nie uznając bramki dla łodzian strzelonej przez Imada Rondicia . Analiza VAR wykazała, że 25-letni Bośniak zbyt szybko wbiegł w pole karne . Odpowiedź Wisły mogła, a nawet powinna być bezwzględna, lecz Angel Rodado pomylił się w sytuacji sam na sam .

- W mojej opinii to był piękny mecz. Wreszcie udało się uzyskać coś bardzo ważnego dla naszych kibiców i dla naszej szatni. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Muszę powiedzieć, że presja ze strony rywala była tym razem większa, bo miał on w sobie dużo jakości. Sposób w jaki chcemy grać jest jednak podobny do tego, co prezentował przeciwnik - powiedział szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" Albert Rude (cytaty za Bartoszem Karczem z gazetakrakowska.pl).