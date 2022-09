Nietypowe derby. Wisła gra o zachowanie pozycji lidera

Po ostatnim spotkaniu ligowym w Wiśle było nerwowo. Oberwało się Luisowi Fernandezowi za bezmyślny faul, Ivanowi Balcie za słabą grę i spowodowanie rzutu karnego, a całej drużynie za porażkę 1-2.

Wisła Kraków. Brzęczek do dziennikarza: Pan oglądał ten mecz?

W drugiej połowie krakowianie spisali się bardzo słabo. Grali w osłabieniu, ale dali się całkowicie zdominować, co na ostatniej konferencji prasowej wytknął trenerowi Jerzemu Brzęczkowi jeden z dziennikarzy.

- A Pan oglądał ten mecz czy tylko sugerował się opiniami? - zapytał szkoleniowiec i za chwilę zaczął bronić swoich zawodników.

- Oczywiście możemy tak dyskutować i szukać tylko negatywnych rzeczy. W piłce nożnej są jednak momenty, kiedy drużyna będzie dobrze reagować i dobrze grać, ale także będzie grać źle. Na dziś jesteśmy liderem, awansowaliśmy do następnej rundy Pucharu Polski, ale mamy świadomość popełnianych błędów. Patrząc na to, ilu mamy w drużynie młodych zawodników, to normalną rzeczą jest, że nie wszystko będzie funkcjonować tak, jak sobie założymy - dodał szkoleniowiec.

Mimo porażki w Głogowie, Wisła utrzymała pozycję lidera, ponieważ punkty pogubili jej główni rywale. By być pewnymi pozostania na szycie tabeli, krakowianie muszą dziś pokonać Puszczę.

Brzęczek spotkanie nazywa derbami, ponieważ Niepołomice położne są niespełna 30 km od Krakowa. Z racji bliskości zespoły nie raz rozgrywały mecze towarzyskie, ale jeszcze nigdy nie spotkały się w oficjalnym spotkaniu. Dziś jednak oba grają w I lidze - Wisła jest liderem, a Puszcza zajmuje szóste miejsce i ma wielką ochotę zatrzymać utytułowanego rywala.

- To bardzo niewygodna drużyna, jeśli chodzi o zachowanie w czasie meczu. Są bardzo agresywni, dobrze rozgrywają stałe fragmenty. To nie będzie łatwy mecz i znów obowiązuje nas pełna koncentracja i dyscyplina, bo to są najważniejsze rzeczy, które decydują o wynikach spotkań w pierwszej lidze - uważa Brzęczek.

W dzisiejszym spotkaniu szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Jakuba Błaszczykowskiego, Zdenka Ondraszka, Alana Urygi, Michaela Pereiry i Momo Cisse. Drugi z trzech meczów będzie również pauzował Luis Fernandez .

Wisła Kraków - Puszcze Niepołomice. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Wisła Kraków - Puszcze Niepołomice dziś o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport, relacja w Interii.

PJ