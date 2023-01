Piłkarze Radosława Sobolewskiego w drugim sparingu na zgrupowaniu w Turcji zmierzyli się z Wisłą Płock i rozbili ekstraklasowca aż 5-1, a wszystkie bramki dla krakowian zdobyli Hiszpanie . Co prawda strzelanie zaczął Damian Warchoł z Wisły Płock, ale w drugiej połowie trafiali już tylko I-ligowcy.

To był drugi sparing krakowian w Turcji, bo w pierwszym zremisowali z Nefczi Fargona 0-0. To spotkanie jednak rozgrywane jednak było w fatalnych warunkach pogodowych, które od kilku dni towarzyszą wielu polskim zespołom przygotowującym się do sezonu właśnie w Turcji.