Niesamowite. Wisła może dokonać niemal niemożliwego

Niespełna dwa miesiące temu Wisła zajmowała 10. miejsce i była bliżej miejsca spadkowego niż dającego awans. Wiosną krakowianie dokonali nniemal niemożliwego - wygrali siedem meczów z rzędu i jeśli dziś wygrają kolejny, to będą wiceliderem! Mecz Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków o godz. 17.30, transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go, a relacja na Sport.Interia.pl.