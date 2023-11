Nieprawdopodobny mecz Wisły! Rozstrzygnięcie w 100. minucie

Niesamowity mecz na stadionie Wisły Kraków! Do 90. minuty gospodarze przegrywali z GKS-em Katowice 1-2 i z trybun znów sypały się niewybredne słowa krytyki. W doliczonym czasie gry krakowianie doprowadzili jednak do remisu, a w 100. minucie Angel Baena dał Wiśle zwycięstwo. Dzięki wygranej krakowianie wskakują do strefy barażowej, obecnie zajmują piąte miejsce w tabeli.