Niecodzienna sytuacja w Wiśle. Otwiera się wielka szansa

Jeśli Wisła Kraków wygra dziś w Niecieczy, to nie dość, że wskoczy do strefy barażowej, to jeszcze zrówna się punktami z trzecią ekipą Fortuna I Ligi, a taka okazja piłkarzom trenera Radosława Sobolewskiego w tym sezonie nie zdarzała się często. "To bardzo ważny moment" - nie kryje szkoleniowiec. Spotkanie o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport Extra, stream-on line na Polsat Box Go.