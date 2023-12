Niecodzienna sytuacja w Wiśle Kraków. Trener nie ma wątpliwości

Wisła gra dziś (godz. 12.40) przedostatnie spotkanie w tym roku, ale nie wszyscy chętni będą mogli obejrzeć potyczkę z Górnikiem Łęczna. Powodem jest kara nałożona przez Polski Związek Piłki Nożnej, który nakazał poprzesadzać krakowianom kibicóww na trybunach. "Mogę tylko żałować, że doszło do takiej sytuacji. Robimy wszystko, by przyciągać ludzi na trybuny i szkoda, że nie wszyscy będą mogli obejrzeć to spotkanie" - podkreśla trener Mariusz Jop. Transmisja meczu w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.