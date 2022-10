Nie żyje legendarny gracz Wisły Kraków. Przez lata stanowił o sile zespołu

31 października, a więc w momencie, w którym wielu Polaków wchodzi już w czas zadumy i wspominania swoich zmarłych bliskich, krakowska Wisła opublikowała niezwykle zasmucający komunikat: w wieku 79 lat odszedł Czesław Studnicki, piłkarz "Białej Gwiazdy" w latach 1961-1973.

Czesław Studnicki zdobył z Wisłą Kraków m.in. Puchar Polski

Studnicki, który występował zarówno na pozycji pomocnika, jak i napastnika, w barwach ekipy z Reymonta zdołał wystąpić dokładne 298 razy we wszystkich rozgrywkach, zdobywając przy tym 42 bramki. Co ciekawe - choć w Wiśle spędził 12 lat - nie od zawsze był związany z krakowskim klubem.

Urodzony 22 maja 1943 r. w Czechowicach-Dziedzicach zawodnik swoje pierwsze sportowe kroki stawiał w drużynie BKS-u Stal Bielsko-Biała, dla którego grał od 1957 do 1961 r. Po grze w "Grodzie Kraka" piłkarz przeniósł się z kolei do Francji, gdzie między 1973 a 1978 rokiem reprezentował kolejno US Nœux-les-Mines i ASC Arques.

Jego największym sukcesem za czasów kariery w Wiśle było zdobycie Pucharu Polski w 1967 r. (w finale tych rozgrywek "Biała Gwiazda" pokonała wówczas Raków Częstochowa). W sezonie 1964/1965 Studnicki wraz ze swymi kolegami z zespołu świętował do tego wywalczenie tytułów wicemistrzów Polski.

Czesław Studnicki był młodzieżowym mistrzem Europy

Zmarły 30 października były zawodnik nie doczekał się nigdy debiutu w dorosłej kadrze "Biało-Czerwonych", za to z zespołem U-18 wywalczył w 1961 roku drugie miejsce w Turnieju Juniorów UEFA, a więc w nieoficjalnych młodzieżowych mistrzostwach Europy. Polacy w finale rywalizacji ulegli Portugalczykom - cztery bramki w finale zdobył wówczas Serafim Pereira.

Wisła Kraków nie podała na razie żadnych konkretnych informacji dotyczących uroczystości pogrzebowych Czesława Studnickiego, klub jednak zapowiedział, że wyda stosowny komunikat.

