Nie tylko awans do Ekstraklasy. Wielka stawka meczu Wisły Kraków

Kiedyś były to potyczki z Realem, Barceloną, Legią, czy Lechem, a dziś kluczowym starciem krakowian będzie spotkanie z Puszczą Niepołomice. Jeśli jednak wiślacy chcą powrócić do rywalizacji z najlepszymi, a także uniknąć kolejnej rewolucji, to dziś muszą wygrać. Mecz Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice o godz. 18, a stawką jest awans do finału barażu o Ekstraklasę. Transmisja w Polsacie Sport Extra, stream on line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.