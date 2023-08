Nerwowo w Wiśle Kraków. Prezes przekazał wiadomość

Atmosfera w Wiśle Kraków jest bardzo napięta. Krakowianie w dwóch ostatnich spotkaniach zdobyli tylko punkt i jeśli dziś nie pokonają Odry Opole, przy Reymonta sytuacja może stać się niezwykle napięta. Wiadomość ze wsparciem do sztabu szkoleniowego i zawodników wysłał Jarosław Królewski i dziś okaże się, czy to pomoże. Spotkanie Wisła - Odra o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, stream on-line na Polsat Box Go, relacja na Sport.Interia.pl.