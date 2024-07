Najpierw trudna przeszkoda, później "autostrada" do Europy dla Wisły Kraków? Oto możliwi rywale

Wisła Kraków w czwartek dzięki wyeliminowaniu FK Lllapi (2:0 i 2:1) awansowała do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. W niej czekać ją będzie bardzo trudne zadanie - jej rywalem będzie austriacki Rapid Wiedeń, który zapewne można uznać za faworyta dwumeczu. W trzeciej rundzie zwycięzca tej pary będzie rozstawiony, co przyniesie w teorii łatwiejszego oponenta, a pokonanie go zapewni grę na jesień w europejskich pucharach.