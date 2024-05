⁠Możliwy sensacyjny powrót do Wisły Kraków. Do akcji wkroczyli kibice

Bardzo krótko potrwała przygoda Carlitosa z FK Astana. Hiszpan miał ogromne problemy z odnalezieniem się w klubie z Kazachstanu, a dziennikarze przekazali, że po zaledwie trzech spotkaniach zwrócił się do działaczy z prośbą o rozwiązanie kontraktu. Tym samym już wkrótce na rynku transferowym dostępny będzie napastnik, który z automatu wzbudza wielkie zainteresowanie ze strony polskich klubów.

Carlitos tęskni za grą w Polsce? Tutaj świętował największe sukcesy

Najlepsze dwa sezony w karierze napastnik rozegrał właśnie w Polsce. Rozpoznawalność zdobył po kapitalnej kampanii 2017/18 w barwach Wisły Kraków, gdy w 36 spotkaniach strzelił aż 24 bramki. Zaowocowało to transferem do Legii Warszawa, gdzie w pierwszym roku również spisywał się bardzo dobrze. Szybko zdecydował się jednak na przenosiny do Al-Wahda, a od tamtej pory ma spore problemy, by zagrzać gdzieś miejsce na stałe.

W Krakowie Carlitosa wciąż wspomina się z nostalgią, a pod koniec kwietnia dziennikarze "Gazety Krakowskiej" informowali, że w grę wchodzi powrót do "Białej Gwiazdy". Optują za tym kibice, którzy jak informuje redakcja "WP Sportowe Fakty" masowo wysyłają do 33-latka wiadomości zachęcające do transferu.

Co do Carlitosa, to opuści on Astanę. Stanie się wolnym zawodnikiem, więc teoretycznie jest taka możliwość. To snajper, a takich nie jest łatwo przecież znaleźć ~ skomentował w sobotę sytuację napastnika dyrektor sportowy Wisły Kraków, Kiko Ramirez

Kibice Wisły Kraków liczą na powrót snajpera. Masowo wysyłają wiadomości do Hiszpana

Droga do powrotu do Wisły jest wciąż daleka, a w ostatnim czasie mówiło się również o zainteresowaniu ze strony Legii Warszawa, a także Wieczystej Kraków. Oba scenariusze wydają się jednak mało prawdopodobne.

Reklama Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków. 1-1 SKRÓT. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Z bliskiego otoczenia Carlitosa płyną informacje, że zawodnik ma w sobie ambicję by "grać o coś", a nawet jeśli Wiśle Kraków nie uda się wrócić do Ekstraklasy, Hiszpan chciałby pomóc byłemu klubowi zrealizować ten cel. Zdecydowanie stawia on wyżej cele sportowe od kwestii finansowych. Reklama

Piłka jest w grze, a decydujący głos w kwestii transferu należy do Jarosława Królewskiego, Kiko Ramireza i Alberta Rude'a. Napastnik nie będzie czekał na Wisłę Kraków w nieskończoność, dlatego najbliższe tygodnie mogą okazać się decycujące. Powrót do Krakowa po sześciu latach byłby piękną historią, a kibice "Białej Gwiazdy" powitaliby go z otwartymi ramionami.

Sytuacja Wisły Kraków na trzy kolejki przed końcem daleka jest od komfortowej. "Biała Gwiazda" zajmuje szóstą pozycję, która uprawnia ją do walki w barażach o awans do Ekstraklasy. Remis z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec w 31. kolejce Fortuna 1. Ligi rzucił cień wątpliwości na powodzenie misji, jaką jest powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Carlitos może odejść z Legii Warszawa do AEK Larnaka / AFP

Carlitos / Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images