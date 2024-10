Może dojść do dramatu w meczu Wisły. Piłkarz bije na alarm, zagrożenie realne

Zmiana na stanowisku pierwszego szkoleniowca jak na razie przynosi dobre efekty . Pod wodzą Mariusza Jopa , który zastąpił Kazimierza Moskala , wiślacy odnieśli dwa przekonujące zwycięstwa. Najpierw rozgromili u siebie Odrę Opole 5:0, by w miniony weekend pokonać w gościnie Pogoń Siedlce 3:1.

Kibice Wisły bojkotowani drugi sezon z kolei. Piłkarze mają już tego dość

W Siedlcach przed pierwszym gwizdkiem zawodnicy Wisły podbiegli do pustego sektora gości. Miał to być gest solidarności wobec nieobecnych fanów. Trudno jednak oczekiwać, by przyniósł szybki i wymierny efekt.