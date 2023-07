Mocny wpis prezesa Wisły Kraków. Nie pozostawia złudzeń

Już dziś inaugurujemy sezon 2023/2024. Jedyne marzenie to sprawić, by ludzie na filmie poniżej po ostatnim meczu rozgrywek mieli uśmiechnięte twarze. Cele wszystkim są znane. Pełne skupienie, zaangażowanie w każdym meczu, spryt, walka o każdy centymetr boiska oraz pragmatyzm taktyczny, to jedne z kluczowych składników sukcesu. Wisła Kraków do boju

~ napisał Królewski.