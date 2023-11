Mocne słowa bohatera Wisły. Nie patyczkował się

Pokazaliśmy charakter i to nas cieszy. Cieszą mnie też te dwie asysty, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Niech to będzie taki impuls, dzięki któremu zaczniemy wygrywać na swoim boisku. Niech to nam doda skrzydeł

~ podkreślał Sobaczk przed kamerami Polsatu Sport Extra.