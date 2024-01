Niemal nie spotyka się trenerów, którzy na powitalnych konferencjach prasowych zamknęliby młodzieżowcom drzwi do drużyny seniorskiej, choć później w praktyce wygląda to różnie. Rude także zapewnia, że u niego nastolatkowie mają mieć ważne miejsce w drużynie .

- Dla mnie to bardzo ważna sprawa. Gdy pracowałem w Pachuce , w jednej z najlepszych drużyn w całej Ameryce pod kątem rozwoju młodych piłkarzy, to miałem kontakt z takimi zawodnikami, jak: Hirving Lozano czy Erick Gutierrez - podkreśla Rude.

- Mam doświadczenie we współpracy między pierwszą drużyną a zespołami młodzieżowymi. Mocno wierzę w rozwój talentów. Mamy w klubie program oparty na filozofii gry i będziemy go wprowadzać w życie. To jest istotne w przejściu juniorów do piłki seniorskiej. Chodzi o to, żeby młodzi zawodnicy byli w stanie rywalizować z bardziej doświadczonymi - dodaje.