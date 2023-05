Mocna zapowiedź trenera Wisły Kraków. Oto plan „B”

Wisła Kraków w meczu na szycie Fortuna I ligi podejmuje dziś Termalikę Bruk-Bet Nieciecza (godz. 20.30). Jeśli nie wygra, o bezpośrednim awansie do PKO Ekstraklasy może raczej zapomnieć. - Będziemy walczyć najmocniej, jak umiemy, ale jeśli się nie uda, to musimy być przygotowani na rozegranie dodatkowych dwóch spotkań barażowych, by osiągnąć cel - zaznacza Radosław Sobolewski, trener Wisły.