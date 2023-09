Mocna reakcja prezesa Wisły. Właśnie dostał odpowiedź

O tym, że Miedź nie wpuści zorganizowanej grupy kibiców Wisły wiadomo było znacznie wcześniej. To obostrzenie nie obejmowało jednak niepełnosprawnych fanów z Krakowa , a mimo to nie weszli oni na stadion.

"Miedź Legnica, uważam Wasze działanie za skandaliczne. Proszę o publiczne odniesienie się do sprawy i wyjaśnienie dlaczego nasi niepełnosprawni kibice nie otrzymali biletów na mecz [...] Nauczę was, co oznacza przyzwoitość - napisał na Twitterze Jarosław Królewski, prezes Wisły.