Misja prezesa Wisły zakończona sukcesem. "To było bardzo trudne wyzwanie"

Za Wisłą bardzo burzliwy rok. W poprzednim sezonie drużyna z hukiem spadła z Ekstraklasy i przy Reymonta zaczęło przygotowania do gry w I lidze. Przebudować trzeba było nie tylko drużynę, ale także finanse i sposób funkcjonowania klubu .

Sytuacja nie była łatwa i nawet Królewski przyznał, że musiał z własnej kieszeni dołożyć milion złotych , by klub mógł funkcjonować.

Doroczną weryfikacją klubów jest jednak coroczne przyznawanie licencji na grę w Ekstraklasie i tym razem krakowianie ją otrzymali, co nie zawsze było normą. " Licencja uwzględnia nadzór finansowy - ze względu na konieczność monitorowania realizacji złożonej przez Klub prognozy finansowej, a także nadzór infrastrukturalny wynikający z trwającej przebudowy stadionu" - informuje Wisła.

Wisła Kraków. Królewski: Udało się to pozytywnie udźwignąć

"Nie ma co ukrywać, że po spadku i pierwszej rundzie, otrzymanie jej [licencji] przy daniu sobie szansy na awans, było dla nas niezmiernie trudnym wyzwaniem, które dzięki zaangażowaniu całego zespołu w biurach i wielu nieprzespanych nocach, litrach kofeiny udało się pozytywnie udźwignąć. Przed nami emocje sportowe. Oby pozytywne. Dziękuje wszystkim za zaangażowanie w proces - bez Was nie byłoby to możliwe" - napisał Królewski na Twitterze.