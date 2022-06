Michael Pereira nowym zawodnikiem Wisły Kraków

- Jak wszyscy widzimy, robi się coraz goręcej, więc i u nas tak będzie - mówił po ostatnim sparingu ze Stalą Mielec (2-0) Jerzy Brzęczek, trener Wisły.

Jego słowa szybko się sprawdziły, bo już w poniedziałek krakowianie zakontraktowali kolejnego zawodnika. Pereira to blisko 35-letni skrzydłowy, który grał już w kilku zagranicznych klubach. Nowy piłkarz Wisły jest Francuzem, ale posiada też obywatelstwo Republiki Zielonego Przylądka.

W piłkę zaczynał grać we Francji, ale później przeniósł się do Hiszpanii i występował w rezerwach RCD Mallorca. W 2010 r. przebił się do pierwszego zespołu, następnie został wypożyczony do Granada CF, a łącznie w LaLiga rozegrał 107 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zaliczył 10 asyst.

Później trafił do ligi tureckiej, skąd przeniósł się do CFR Cluj. Z tym klubem zdobył dwa mistrzostwa Rumunii, a ostatni sezon znów spędził w Turcji jako zawodnik drugoligowego Kocaelisporu. Tam zagrał 28 spotkań, strzelił trzy bramki i zaliczył dwie asysty.

Pereira podpisał z Wisłą umowę do czerwca 2023 r., ale jest w niej opcja przedłużenia o kolejny rok.

Ruchy kadrowe w Wiśle Kraków

Francuz to szósty zawodnik, który przed sezonem wzmocnił Wisłę. Wcześniej do zespołu dołączyli: Igor Łasicki, Bartosz Jaroch, Vullnet Basha, Michał Żyro i Jakub Niewiadomski. Klub pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami, a najbardziej palące jest sprowadzenie napastnika.

Długa lista nazwisk widnieje również po stronie ubytków. Do tej pory Wisłę oficjalnie opuściło ośmiu zawodników: Marko Poletanović, Serafin Szota, Jan Kliment, Sebastian Ring, Michal Frydrych, Elvis Manu, Giorigij Citaiszwili i Matej Hanousek. Do tych zawodników trzeba dopisać jeszcze Stefana Savicia oraz Gieorgija Żukowa.

Wisła przygotowuje się do rozgrywek I ligi. Na inaugurację krakowianie 16 lipca podejmują Sandecję.

PJ