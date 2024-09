Mecz Wisły Kraków przerwany. Cios w Jarosława Królewskiego. "Bijemy na alarm"

Do rewolucji w Wiśle doszło w poniedziałek. Z pracą pożegnał się nie tylko Moskal, ale także jego asystent, kierowniki drużyny, fizjoterapeuta i dyrektor akademii. Królewski na różne sposoby próbował bronić swojej decyzji, ale nie zmieniało to faktu, że obiecał dać Moskalowi czas, a zwolnił go po niewiele ponad trzech miesiącach.