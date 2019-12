- Ostatnie wygrane pokazują, że coś się w naszej grze ruszyło - uważa Artur Skowronek, trener Wisły Kraków po pokonaniu ŁKS-u.

- Bardzo się cieszę z kolejnego przełamania, bo dawno nie wygraliśmy na wyjeździe. Szczególnie jest to ważne w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Gratuluję zespołowi, że kontrolował emocje, które były ogromne. Widowisko było niezłe, dużo się działo, było wszystko, co potrzebne w piłce - analizował na gorąco Skowronek.

To było piąte spotkanie Skowronka w roli trenera Wisły. Trzy pierwsze przegrał, ale dwa ostatnie kończył z podniesioną głową.

- Te wygrane potwierdzają, że coś się ruszyło. Już z Lechią i Górnikiem dobrze graliśmy, a teraz potwierdziliśmy to wynikami - ocenia szkoleniowiec.

Dzięki wygranej Wisła nie spędzi zimy na ostatniej pozycji, a pozostawiła na niej właśnie ŁKS.

- W tym meczu kontrola emocji była kluczowa, szczególnie w drugiej połowie. Dostaliśmy kolejnego kopa mentalnego na zimę. Dziś możemy się pocieszyć, ale dalej niczego nie wygraliśmy. Możemy to zrobić tylko pracą - uważa Skowronek.

Wiślacy na pierwszym treningu spotkają się 7 stycznia. Szkoleniowiec ma jednak nadzieję, że do tego czasu coś ruszy się w kwestii transferów.



- Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to tak, że domagam się transferów i na nie liczę. Po prostu jest nas mało i chodzi o to, by kolejny zawodnik trzymał jakość. Liczę na 2-3 nazwiska, które nam to dadzą - zaznacza.

