Wisła Kraków już w najbliższej kolejce może zapewnić sobie utrzymanie. Sytuacja kadrowa krakowian przed wyjazdowym meczem z ŁKS-em jest jednak nie do pozazdroszczenia. Spotkanie w piątek o godz. 18, relacja w Interii.

Przez kontuzje oraz problemy kontraktowe Wisła do Łodzi jedzie w składzie dalekim od optymalnego.

Z powodu urazów nie zagrają: Jakub Błaszczykowski, Paweł Brożek, Łukasza Burliga, Vukan Savicević i Gieorgij Żukow, który już opuścił drużynę.

- Kłopoty ze stawem kolanowym ma jeszcze Michał Mak i to jest wszystko, jeśli chodzi o nasze problemy - mówi Artur Skowronek, trener Wisły.

- To końcówka sezonu i pojawiają się urazy w drużynach. U nas, np. u Pawła Brożka, to była nieszczęśliwa sprawa i nie miało to nic wspólnego z kwestiami mięśniowymi. Podobnie było z Krzyśkiem Drzazgą. Są też trzy urazy mięśniowe, ale nic już nie poradzimy i musimy zrobić wszystko, by tych urazów do końca już nie było - dodaje szkoleniowiec.