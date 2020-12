Z końcówki roku Peter Hyballa zrobił sobie poligon doświadczalny, z którego wnioski może wyciągać garściami. Plany trenerowi Wisły może pokrzyżować jednak… fatalna forma Lecha Poznań – pisze w felietonie Piotr Jawor, dziennikarz Interii.

Hyballa to człowiek absolutnie bezkompromisowy. Gdy w meczu z Cracovią jego drużyna opadła z sił, przyznał, że "jest rozczarowany przygotowaniem fizycznym" i tym samym wbił szpilkę trenerowi Arturowi Skowronkowi. Gdy został zapytany o występ Michała Maka przeciwko Legii, ocenił, że "grał źle i nie rozumiał wszystkich poleceń". A faul Chuki bez ogródek nazwał "głupim zachowaniem". Krótko, konkretnie, bez owijania w bawełnę.

Hyballa bezkompromisowy jest także w taktyce. Choć wie, że jego drużyna od 60. minuty opada z sił, a kwadrans później już snuje się po boisku, to dalej każe od pierwszej minuty atakować bardzo wysokim pressingiem, doskakiwać do rywali i nabijać kilometry.

Dla zwolenników trenera to oznaka pewności siebie, dla sceptyków - nieumiejętność przestawienia taktyki pod umiejętności piłkarzy. Hyballa od początku mówi jednak o "gegenpressingu", a jego treningi - według relacji piłkarzy - już teraz wyglądają, jakby drużyna rozpoczęła okres przygotowawczy.

Efekty są takie, że po pierwszych połowach kibice z uznaniem patrzą na nową Wisłę, ale w drugiej czar pryska, bo zawodnicy zaczynają brać udział w wyścigu ślimaków. W derbach takie ryzyko zakończyło się remisem, co - biorąc pod uwagę, że Wisła była w dołku i grała na wyjeździe - było wynikiem lepszym niż poprawny. Po meczu z Legią też nikt nie lamentował, bo porażka była nikła, a wina spadła głównie na nieskutecznego Felicio Browna Forbesa i bezmyślnie faulującego Chukę.

Hyballa wciąż ma więc komfort pracy i powoli kupuje sobie piłkarzy, a także część kibiców. Teraz jednak jego problemem jest... fatalna gra Lecha, z którym krakowianie zmierzą się w sobotę. Tzn. problemem żadnym nie będzie, jeśli Wisła w Poznaniu wygra. Gorzej, jeśli przegra i jeszcze obsunie się w tabeli (Stal Mielec ma o punkt mniej, a ostatnie Podbeskidzie - o dwa), bo wtedy czar Hyballi może prysnąć.

Lech, podobnie jak Wisła, fatalnie wygląda fizycznie, do tego w nogach ma jeszcze sześć meczów w Lidze Europy i środowy blamaż z Pogonią Szczecin (0-4). Do tego znajduje się w dołku i z każdym meczem bardziej się w nim zakopuje. Dziś Lech jest dla Wisły rywalem, który rozbudza nadzieję i mówi Hyballi: "sprawdzam".

Dlatego właśnie nowy szkoleniowiec Wisły w Poznaniu zagra o coś więcej niż punkty. Zagra o zaufanie zarządu, piłkarzy, a także kibiców. Zagra o to, by zapalić światło w tunelu. Jeśli jednak przegra, w najbliższym miesiącu nie będzie mógł liczyć na spokojną pracę. Wtedy zespół przezimuje blisko dna tabeli, a 1 punkt w 3 meczach to będzie wystarczający powód, by stwierdzić, że efekt nowej miotły nie wypalił.

Piotr Jawor

