- Właśnie takie zwycięstwa, po meczach, w których nie wszystko się układało i kilka razy musiał ratować nas bramkarz, smakują najbardziej - powiedział bohater meczu Lech - Wisła, Jakub Błaszczykowski. Grający współwłaściciel "Białej Gwiazdy" zdobył zwycięskiego gola.

Błaszczykowski w Poznaniu wrócił do gry po raz pierwszy od 8 listopada. Przez ponad miesiąc borykał się z kontuzją mięśnia łydki. Jak to on, wrócił w wielkim stylu. Jego akcja zwieńczona golem dała wiślakom zwycięstwo, windujące zespół z 15. na 12. miejsce.

- Cieszą nas wywalczone trzy punkty. Przede wszystkim po ostatnich meczach, w których z punktowaniem było ciężko. Zapracowaliśmy na to zwycięstwo ambicją, wolą walki i wiarą, że się da wygrać na tak ciężkim terenie, jaki niewątpliwie jest w Poznaniu - podkreślał w rozmowie z Canal+ Kuba.

Czy w meczu z Legią, przegranym przez wiślaków 1-2 zabrakło sił?

- Paradoksalnie, pomimo porażki, nasz mecz z Legią był jednym z lepszych w ostatnim czasie, ale nie udało się zapunktować. W spotkaniu z Lechem nieustępliwość i bardzo dobra postawa Mateusza Lisa pozwoliły nam cieszyć się z trzech punktów - uważa kapitan Wisły.

Chwalił też siłę "Kolejorza".

- Prawda jest taka, że Lech Poznań cały czas pokazuje, że jest dobrym zespołem, dysponujący świetnymi indywidualnościami. Tym bardziej cieszy, że z Poznania wyjeżdżamy z trzema punktami. Udamy się na święta, później Nowy Rok i trzeba wracać do pracy. Na pewno rok 2020 był dla nas sumarycznie bardzo ciężki. Nie tylko dla nas. Wiele rzeczy się wydarzyło i nie zawsze to były rzeczy pozytywne - nie kryje Jakub Błaszczykowski.

Wrócił też do pasma kontuzji, jakie go gnębią.

- Długo nie grałem. Bardzo chcę pomagać drużynie w każdym meczu. Ostatnio nie miałem wielu okazji. Cieszy, że w meczu z Lechem mogłem pomóc. Tego mi brakowało. Sumarycznie, z tego meczu możemy być zadowoleni. Tego typu mecze zawsze lepiej smakują, jeśli wygrywasz, pomimo że nie zawsze wszystko wychodziło. Takie mecze trzeba wygrywać nieustępliwością i zaangażowaniem - zapewnił "Błaszczu".

MiBi

