Przy Reymonta powoli rozkręca się ruch transferowy, choć kulisy tego wyszły dość niespodziewanie. Podczas jednej z transmisji z meczu młodzieżowych drużyn Wisły, kamera wychwyciła przy linii bocznej czarnoskórego zawodnika. Internauci szybko rozszyfrowali, że chodziło o Kwadwo Asamoaha.

- Kamera ma pokazywać mecz, a nie to, co dzieje się wokół boiska. Były tam jeszcze dwie kobiety i dwóch menedżerów, ale tego nikt nie zauważył - uśmiecha się Adrian Gul’a, trener Wisły, ale w końcu przyznał, że zawodnik był w Krakowie.

- Asamoah otrzymał zgodę od swojego klubu, by się u nas stawić, żebyśmy mogli obejrzeć go w naszym środowisku, więc z tego korzystaliśmy. Zobaczymy jednak, jaka będzie jego przyszłość - podkreśla Gul’a.

Asamoah to 19-letni skrzydłowy z Ghany, obecnie jest zawodnikiem łotewskiego Spartaksa Jurmala. W 22 spotkaniach obecnego sezonu zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

"Rozmowy między klubami są zaawansowane, a Łotysze są gotowi sprzedać swojego zawodnika w najbliższym oknie transferowym za 500 tys. euro" - donosi Sportsworldghana.com.

Według tego portalu Asamoah ma być zastępcą Yeboaha , bo skrzydłowym Wisły ma się interesować Fenerhabce Stambuł. Ile jest w tym prawdy?

- Żadnych spekulacji transferowych nie komentujemy - ucina Karolina Biedrzycka, rzecznika Wisły.

Jeśli jednak pojawi się ciekawa oferta do Yeboaha, to klub na pewno nie będzie zatrzymywał go na siłę, ponieważ zawodnikowi za półtora roku kończy się umowa, więc teraz jeszcze można na nim zarobić.

Inna sprawa, że Yeboah to w tym momencie najlepszy zawodnik Wisły. Szczególnie udany miał początek rundy - w sierpniu grał na tyle dobrze, że otrzymał statuetkę dla piłkarza miesiąca Ekstraklasy. Łącznie w 14 spotkaniach 24-letni skrzydłowy zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę.

Jagiellonia - Wisła. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz?

Tymczasem Wisła przygotowuje się do kolejnego spotkania ligowego. Mecz Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków w sobotę o godz. 15. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, relacja w Sport.interia.pl.

PJ