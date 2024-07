Wisła Kraków pokonała w czwartkowe popołudnie kosowskie KF Llapi 2:1 i łącznie w dwumeczu wygrała 4:1, co dało jej awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Kolejny rywal "Białej Gwiazdy" czekał na rozstrzygnięcie w tej parze bez gry, bo miał zagwarantowany start dopiero od nadchodzącej rundy. Losowanie przeprowadzone 19 czerwca wskazało na Rapid Wiedeń, co nie jest specjalnie dobrą informacją dla fanów zwycięzców ostatniego Pucharu Polski.