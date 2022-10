Kryzys w Wiśle! Trener przyznaje: Mamy problemy

Dokładnie dwa miesiące temu Wisła rozpoczęła serię meczów bez wygranej. W Głogowie krakowianie przegrali z Chrobrym 1-2, a później w lidze zaliczyli jeszcze trzy porażki i cztery remisy. W sumie zdobyli cztery punkty na 24 możliwe i z pozycji lidera zjechali aż na 11. pozycję. Stąd już bliżej mają do miejsca spadkowego (sześć punktów) niż do miejsca dającego awans (osiem punktów), a od pozycji barażowej dzielą ich cztery punkty.

Reklama

Sądny czas w Wiśle Kraków! Dziś się zaczyna

- Do Sosnowca jedziemy jednak po zwycięstwo i mam nadzieję, że zaprezentujemy się przez cały mecz tak, jak w drugiej połowie spotkania z Podbeskidziem (3-3). Wisła musi być świadoma swojej wartości i powinniśmy wierzyć w to, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby wygrywać i to bez różnicy z kim przyjdzie nam grać. Mam nadzieję, że sięgniemy po trzy punkty - podkreśla Radosław Sobolewski, trener krakowian.

Szkoleniowiec przed meczem w Sosnowcu ma jednak spory problem, ponieważ z powodu kartek na to spotkania wypadło mu dwóch podstawowych obrońców: kapitan Igor Łasicki oraz Boris Moltenis. W tej sytuacji niewykluczone, że Sobolewski będzie musiał zdecydować się na roszadę i przejdzie na grę czterema defensorami.

- Wiadomo, że mamy problemy, jeśli chodzi o pozycję stopera, ale jesteśmy przygotowani na różne warianty. Oczywiście mógłbym o tym sporo poopowiadać, ale nie chcę odkrywać wszystkich kart. Wiadomo, że mamy problemy ze stoperami, ale jesteśmy też przygotowania na grę czterema obrońcami, bo wiemy jakie są nasze zasady. Pewne rzeczy można jednak osiągnąć nie tylko poprzez ustawienie, ale też poprzez zmianę dynamik - zaznacza Sobolewski.

Gorąco po meczu Wisły. Skandaliczne zachowanie przed kamerami!

Jego piłkarzom pozostaje już coraz mniej czasu, by gonić czołówkę. Do końca roku zagrają jeszcze trzy spotkania ligowe, ale po serii meczów z drużynami o wysokich aspiracjach, zmierzą się z teoretycznie słabszymi rywalami: Z Zagłębiem (dziewiąte miejsce w tabeli), z Górnikiem Łęczna (13.) oraz Sandecją (18.).

- Chciałbym wygrać wszystko, co się da, ale zakładam, że dobrze będzie zdobyć 7 punktów, czy 4, bo zależeć to będzie od tego, jak ułoży się tabela. Na pewno chcielibyśmy zakończyć tę rundę co najmniej na miejscu barażowym, z realnymi szansami na awans - przyznaje Sobolewski.

Spotkanie Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków dziś o godz. 20.30. Transmisja w Polsat Sport Extra, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ