Gdyby sezon kończył się meczem finałowym Pucharu Polski , to kibice Wisły Kraków byliby najszczęśliwszymi osobami na świecie . "Biała Gwiazda" w tych prestiżowych rozgrywkach pokazała, że nie tylko drużyny z PKO BP Ekstraklasy mogą marzyć o wzniesieniu w górę okazałego trofeum. Podopieczni Alberta Rude dostali się do finału, a w nim sprawili nie lada sensację i po dogrywce pokonali Pogoń Szczecin .

Nic dziwnego, że po takim sukcesie kibice oczekiwali od piłkarzy pójścia za ciosem. Gracze hiszpańskiego szkoleniowca nie mieli dużo czasu na świętowanie, bo ich kolejnym celem był powrót do PKO BP Ekstraklasy. W lidze już tak dobrze im nie szło, długo balansowali na granicy miejsca premiowanego udziałem w barażach. O tym czy znajdą się na pozycjach 3-6 decydowały ostatnie mecze . Pojawiły się nerwy, praktycznie co spotkanie któryś z graczy inkasował czerwoną kartkę. Grający pod ogromną presją krakowianie nie podołali zadaniu i również kolejny sezon spędzą na zapleczu elity .

Puchar Polski, a potem koszmarna końcówka. To nie tak miało wyglądać

W stolicy Małopolski panuje ogromne rozczarowanie. Po ostatnim pojedynku doszło do wielu pożegnań. Poza piłkarzami odeszli trener - Albert Rude oraz dyrektor sportowy - Kiko Ramirez. Wisłę czeka więc niemała rewolucja. Długo na temat sezonu 2023/24 szerzej nie wypowiadał się Jarosław Królewski. Działacz pewnie chciał na spokojnie przemówić do kibiców i przetrawić wszystko to, co działo się w niedawno zakończonej kampanii, dlatego rozpisał się na platformie X dopiero w pierwszy weekend czerwca. W obszernym wpisie nie zabrakło zarówno plusów, jak i minusów.